‘Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is’

Jarenlang stond er in mijn werkkamer en later in mijn tuin een kabouter. Een ietwat ondeugende kabouter die met de ‘tuit van zijn eigen sproeiapparaat’ denkbeeldig een te plaatsen plant in een bak voor z’n bierige buik begoot. Deze schalkse sprookjesschavuit kocht ik ooit in Tsjechië aan de kant van de weg, waar niet alleen kunststoffen kabouters werden verkocht, maar ook figuren uit de wereld van politiek, sport en cultuur.

Op mijn wandelingen tref ik in velerlei tuinen nog steeds kabouters aan. Op een of andere manier maken ze me kinderlijk blij. Ik heb de neiging ze te groeten, mijn zonnehoed te lichten. De kabouter staat voor mij symbool voor het onverwachte en ongedachte. We kennen allemaal de uitroep – hebben die vast en zeker welee..