Ik hoop op een Afghaans restaurant in Harskamp. Want de liefde, die gaat hier door de maag

De achthonderd Afghanen in Harskamp zijn er niet de eerste buitenlanders. De Koerd Mehmet is er. ‘En er is nog één Chinees.’ De jongeren in Harskamp zijn gek op Mehmets shoarma. Hij kent zijn pappenheimers wel, na twintig jaar. Deze jongeren weten niet beter, zegt hij. ‘Ze zijn heel beinvloedbaar. En ze werken keihard. Dat ze nu zo van zich laten horen, dat moet je ze gunnen.’ Toen hij zich rond 2000 in het dorp vestigde, was het racisme hem soms te gortig. Dan sloeg hij hard met de vuist op tafel. ‘Een van de ergste jongens droop meteen af. Pas jaren later dook hij weer op, met hangende pootjes.’

Eén Koerd en één Chinees tegelijk, dat kunnen deze jongens net aan. Mits er twintig jaar overheen gaat.

De man rechts wil mij zijn naam ni..