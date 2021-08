Vakantie, het is nodig en heilzaam, maar ik ben blij dat het gewone leven weer begonnen is

Vakantie is ontregeling. Muggen in het vakantiehuisje, zodanig dat de paniek toeslaat. Het voortdurend afstemmen van de verschillende belangen binnen het gezin. Een tafel vol ongemakkelijke gesprekken naast je in een restaurant. Voor de zoveelste keer het Hokie-pokie-kinderdansliedje dat over het vakantiepark schalt.

Na drie dagen vakantie miste ik mijn werk. Ik trok daaruit de conclusie: juist omdat ik het zo leuk vind. Maar wie ben ik dan naast mijn werk, of ben ik op mijn werk juist zo mezelf? Veel tijd om over die vragen na te denken had ik niet, want de vakantieplicht riep.

Niet dat de vakantie niet leuk was, integendeel. Een boek gelezen, een film gekeken, veel en lekkere cappuccino’s gedronken, leuke uitstapjes gemaakt, ’s avonds ee..