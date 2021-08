Poppers, fidget spinners, squishies: het antistress-speelgoed staat als trend niet op zichzelf

Kennen jullie de fidget spinner nog? De ronddraaiende wieltjes, die je op de top van je vinger kunt laten draaien, waren een paar jaar geleden onder kinderen mateloos populair. Maar inmiddels zijn er ook fidget poppers. De speeltjes zijn mede dankzij TikTok een hype geworden. In het afgelopen voorjaar kwamen mijn neefje en nichtjes mij trots hun fidget poppers laten zien. Een fidget popper (ook wel pop-it genoemd) is een vormpje vol plastic bubbeltjes dat je kunt indrukken. Mijn neefje van vijf heeft bijvoorbeeld een pop-it in de vorm van een dino, mijn nichtje van tien kwam met een popper met regenboogkleuren in de vorm van de controller van de PlayStation.

