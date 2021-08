Slagveldnieuws

Op het vliegveld van Kabul rennen mensen voor hun leven, sommigen filmen dat. Twintig jaar geleden was dat nog niet zo. Toen had nog niet iedereen een telefoon. Het is iets nieuws. Net als het feit dat anderen, overal op aarde, seconden later die filmpjes al zien. Alsof je er zelf bij bent.

Maar dat is niet zo. Je kijkt ernaar. Maar je bent er niet bij. Je weet je intens betrokken, je emoties vlammen op – maar dan? Het is een paradox: hoe sneller en hoe meer nieuws, hoe minder focus en diepgang. ‘Hoe meer ik weet, hoe meer ik vergeet, en hoe meer ik vergeet, hoe minder ik weet’. Het raadsel van de gelijktijdigheid – hier vrede, daar oorlog – was al groot, die beeldenstroom maakt het nog groter.

