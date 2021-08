‘De identiteit van Afghanen is momenteel fragiel door decennia aan overheersing, maar ook taai’

Ik probeer ook maar te begrijpen wat wij in vredesnaam in Afghanistan hebben uitgespookt. Van die grote uitspraken destijds weten we al dat het onzin was: ‘Vredesmissie’, ‘democratie brengen’, ‘blijvende vrijheid stichten’, of, in de woorden van onze eigen defensie: ‘meehelpen aan de veiligheid in Afghanistan’.

Afghanistan was een onderneming van de NAVO, maar begon met president George Bush die op de puinhopen van de Twin Towers zei: ‘Vandaag hebben we van hen gehoord. Nu zullen zij van ons horen.’

Na 9/11 had ik van Amerika een strategische tegenactie nog wel begrepen. Twintig jaar blijven en proberen om de controle over Afghanistan te grijpen om het te transformeren naar westerse idealen? Dat is een ander verhaal.

Mij blijft maar een uit..