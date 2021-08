Zijn rituelen er niet juist om onze nederlagen te verkroppen? Het trompetsignaal bij een aftocht luidt een vastentijd in

Christelijke vredesorganisaties in Duitsland roepen op om geen militaire ceremonie te houden bij de terugkeer van de Duitse troepen uit Afghanistan.

Op zich snap ik het sentiment. We hebben daar twintig jaar heel stoer rondgelopen met onze NAVO-insignes, hebben duizenden mensenlevens en miljarden euro’s in de Kabulrivier gesmeten en keren met de staart tussen de benen terug terwijl de Taliban de boel fluitend weer overnemen. Er is geen reden voor een feestje.

oorlog verloren

We hebben de oorlog verloren. Heeft iemand dat al in zoveel woorden gezegd eigenlijk? Of is het zoals bij een ordinaire knokpartij vroeger op het schoolplein: een hoop kabaal, wat geduw ..