Nóg hogere stroompalen in het landschap, voor nóg meer energie

‘De Zak van Zuid-Beveland is mooi, maar je moet wel de goede kant op kijken.’ Dat hoorde ik iemand jaren geleden eens zeggen. Nu geldt dat tegenwoordig voor heel Zeeland. Op Walcheren hebben ze daar een mooi woord voor bedacht: ‘verroompottisering’. Het volbouwen van de kust met huisjesparken van de bekende keten. Eigenlijk is het in andere delen van ons land niet anders, denk ik. Want is het niet Roompot, dan zijn het wel Amazon of Google die hun dozen in het landschap laten rijzen als broodjes in de oven. Dit land schreeuwt om een minister van Ruimtelijke Ordening als je het mij vraagt.

Op dit moment valt in mijn biotoop nog iets anders op en dat zijn de elektriciteitsmasten die door hoogspanningsnetbeheerder TenneT in opdracht van twee..