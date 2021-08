Studenten die vanwege corona financiële problemen hebben, kunnen worden geholpen. Maar daar had het bij moeten blijven

Over twee weken wordt het nieuwe academisch jaar geopend. Laten we hopen dat de campussen snel uit hun coronaslaap ontwaken, dat ze worden gestript van coronapijlen en anderhalve-meter-stickers en weer als vanouds een bruisende ontmoetingsplaats zijn voor studenten en wetenschappers.

Studenten kunnen het komend collegejaar voor de helft van de prijs studeren. De halvering van het collegegeld is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs van € 8,5 miljard, dat in februari door de ministers Slob en Van Engelshoven is gepresenteerd als antwoord op de coronacrisis. De meeste discussie is sindsdien gevoerd over de investeringsagenda voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarbij critici zich afvragen of het geld wel goed zal worden best..