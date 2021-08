Niet iedereen gaat op vakantie (in het hoogseizoen) en dat betekent een lange lege kerkzomer

Een aantal keren klonk er in onze gemeente een oproepje voor mensen om eenzamen tijdens de vakantietijd te bezoeken. In de zomermaanden - en soms al ver daarvoor - houden de meeste clubs en verenigingen een stop. Er zijn dan blijkbaar mensen die bijna niemand meer zien of spreken.

Het is goed om af en toe een pauze in te lassen en tot rust te komen. En ik snap dat die pauze praktisch gezien het gemakkelijkst aan de schoolvakantie te koppelen is. Deze zomer sloten wij ‘onze’ schoolcarrière af. Volgend jaar hoort een vakantie buiten het hoogseizoen weer bij de opties.

Dit jaar kon een deel van onze kleine kring ook al niet bij het afsluitende openluchtdiner zijn. Zij kozen voor een vakantie in het voorseizoen. In die fase komen wij nu ..