‘Vaxxers’ en ‘antivaxxers’ lijken meer op elkaar dan zij denken. Benader dit vraagstuk liever anders

‘Vaxxers’ en ‘antivaxxers’ lijken meer op elkaar dan zij denken. In de zoveelste reportage over wereldwijde protesten van ‘antivaxxers’ viel me de kreet vrijheid! op, in koeienletters geprint op spandoeken.

Volgens ‘antivaxxers’ tast het coronabeleid met mondkapjesplicht, lockdowns en verkapte of openlijke vaccinatiedwang hun vrijheid aan. Maar achter dat coronabeleid steekt precies diezelfde vrijheidsbehoefte. Juist in veel vaccinatiebereidheid. Door de pandemie zijn we niet meer vrij om te leven zoals we willen en gewend waren. Een leven waarin je ziekten de baas blijft, de dood wegduwt, terrasjes pakt, reist, feest en zoveel meer. Het staat onder druk. Vaccinaties moeten ons uit dit dreigende diensthuis bevrijden. In de woorden van onz..