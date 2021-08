Er zijn van die door en door dierbare liederen die ik met schroom zing als ze in de liturgie zijn opgenomen. Er zitten op zijn minst wat hiaten in. Ik noem er vier:

1. Ga met God en Hij zal met je zijn

Alsof ons gaan met God voor Hem een voorwaarde is om met ons mee te gaan.

2. Uit het water van de doop putten wij geloof en hoop

Ik heb altijd geleerd dat het doopwater een verwijzing is naar de God van het verbond. Het lijkt mij dat we op Hem onze hoop moeten stellen, en niet op dat ‘gewone’ doopwater.

3. Vader, maak ons tot een zegen, hier in de woestijn

In de woestijn. Hier in Nederland? We hebben het hier toch goed? Wij zijn gezegend tot en met. Deze liedregel komt meer tot zijn recht bij mensen die echt in een woestijn leven.

4. Hi..