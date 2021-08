Eng nationalisme gebruikt eigenheid om te kunnen discrimineren

Niet veel vaker had iemand mij zo versteld doen staan. Hij was een aimabele zeventigplusser met diepe wortels in Loenen aan de Vecht, mijn woonplaats in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. We hadden het over de vraag wanneer een inwoner van die Utrechtse plaats zichzelf Loenenaar mocht noemen. Ik woonde er een jaar of tien, maar dat was te kort om mijzelf een Loenenaar te kunnen noemen, werd al snel duidelijk.

Maar, vroeg ik, hij dan wel? Ik noemde de naam van een bekende dorpsgenoot, een veertiger die in Loenen was geboren en getogen en actief was in het verenigingsleven. Nee, ook hij is geen echte Loenenaar, was de resolute reactie. Hè? Zelfs hij niet? ‘Waarom niet?’ ‘Zijn ouders’, luidde het antwoord, ‘zijn na de oorlog va..