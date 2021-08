Niet alleen de wind van het secularisme waait. Ook Gods Geest blijft mensen motiveren

Regelmatig ontvang ik brieven en mails van mensen die boos en verdrietig zijn over het definitief sluiten van kerkgebouwen. Nog recent kreeg ik een lang epistel van een man uit het noorden van het land die tijdens een fietstocht door Noord Brabant meerdere kerken had ontdekt die in mijn bisdom aan de eredienst zijn onttrokken. Nu zal het duidelijk zijn dat geen enkele bisschop graag kerkgebouwen sluit.

Een kerkgebouw is, zeker voor een rooms-katholiek, een huis van God en heeft daarmee een sacramentele betekenis. In dat Godshuis wordt de liturgie van de Kerk gevierd. Steeds opnieuw klinkt het Woord en wordt het eucharistisch brood gebroken en rondgedeeld. En iedere katholieke kerk kent een tabernakel waar de Godslamp brandt als teke..