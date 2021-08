De brug naar de wereld blijkt er wel degelijk te zijn, neergehaald en wel

Ik ben een refomeisje. Alles in mijn leven was lange tijd reformatorisch: het netwerk, de kerk, de krant, de kledingkast, het gedachtegoed, het schippersinternaat, de scholen. Over het algemeen kan ik prima dealen met mijn kinder- en tienertijd. Het nest waarin ik opgroeide omschrijf ik in mijn boek Refomeisje als saamhorig, trouw en warm, maar (citaat) ‘niet alles was koek en ei’.

Om een voorbeeld van dat laatste te noemen: als ik iets funest vind aan het zuilenchristendom van mijn jeugd, is dat de manier waarop er onderscheid werd gemaakt tussen wereld en kerk en hoe dit werd gevat in taal. Wij waren OSM: Ons Soort Mensen. Een zelfspot-refograpje, dat inhield dat wij wel in de wereld, maar niet van de wereld waren. Wij waren andersoorti..