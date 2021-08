We willen het niet geloven dat de zeespiegel zeven meter kan stijgen

Ik heb pas de roman Alles umsonst van de Duitse schrijver Walter Kempowski gelezen. Het boek is al van 2006, maar het was niet het enige boek van dat jaar dat ik niet gelezen had. Kempowski beschrijft het leven in Oost-Pruisen vlak voor de inval van de Russen in januari 1945. Het fascinerende is dat het leven gewoon verder gaat. De Duitse bevolking voelt wel dat er iets gaat gebeuren, maar wat? Vluchten is verboden, maar wordt ook niet geprobeerd, want het zal misschien wel meevallen. Het leven gaat door. Mensen maken zich druk om een onopgemaakt bed of om drie zilveren lepeltjes die vermist worden. Het zou misschien wel meevallen. De Duitsers hebben er ook een bijpassend woord voor: ‘Glaubensunwilligkeit’. Het kan niet..

