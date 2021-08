Lezen is geloven

Niet eerder kwam er in deze maanden zo veel water uit de hemel. Tijdens de natste zomer van de eeuw is het thema van tijdschrift Liter toevallig Water. Het literaire blad, met een focus op religie, ging dit jaar bijna ter ziele. Ik geef toe, ook ik was een van de 75 rampabonnees. Al jaren nam ik me voor om lid te worden. Het water moest Liter aan de lippen staan om mij tot actie aan te zetten.

Liter ging mee in de koffer naar Vlieland. Terwijl ik door de regen langs het strand ploegde, zat mijn kop vol met het laatste nieuws. De constante stroom van berichtgeving werd gedomineerd door verdronken straten, rivieren die buiten hun oevers traden en andere verontrustende weerfenomenen. In kranten en op tv zijn het vooral de expe..