Praten over religie en vrijheid: elk antwoord levert nieuwe vragen op

Tijdens een virtueel congres in Leuven werden onlangs hoogst interessante vragen aangesneden. Ze waren niet alleen relevant voor intellectuelen, ook al was de voormalige decaan van de theologische faculteit aldaar, Mathijs Lamberigts, een van de organisatoren. Niet alleen hoogleraren maar ook Vlaamse (oud-) ministers wierpen hun licht op belangrijke vragen: hoe verhouden religie en vrijheid van meningsuiting zich tot elkaar, en hoe kan religie verbonden zijn met de politieke ideologie van naties.

bankbiljettenAls opmaat werd gewezen op bankbiljetten in de Verenigde Staten. Daar stond eerst het devies E pluribus unum op: ‘Uit velen één’. Maar juist in de strijd tegen het van atheïsme doortrokken communisme werd het vervangen door: In God we t..