Een preek van tien minuten? Als de Geest werkt, komt het met de tijd wel goed

‘Kun je het kort houden?’

Die vraag heb ik als predikant het laatste jaar vaak gehad. Een nadrukkelijk verzoek om op zondag in een dienst niet langer te preken dan tien tot vijftien minuten. En: ‘Zorg ervoor dat de dienst niet langer duurt dan een uur.’ ‘Want’, zo was de niet helemaal vreemde gedachte, ‘als mensen in coronatijd thuis meekijken, kunnen ze zich niet zo lang concentreren’.

Ik vraag me weleens af of dit nu wel echt met corona te maken heeft, of dat het goed uitkomt, een legitieme manier om de kerkdienst in te korten. Hoe dan ook, het is een feit dat preken en kerkdiensten in Nederland in het algemeen steeds korter worden. Diensten van grotere gemeenten als Mozaïek, Hillsong en de DoorBrekers zijn tot op de minuut precies getimed.