Daar was het weer, toen een meisje op de peuterspeelzaal weer huilde. Dat geluid dat je hart breekt

We waren weer eens tegelijk te laat. De moeder van Victor – de grote vriend van mijn zoon Judah (3) – en ik. Het was winter en Victor en Judah zaten samen op de peuterschool voor kinderen met een meervoudige beperking. Ze hebben allebei down – gezellig.

Er zat een nieuw meisje op schoot bij een van de juffen. Ze had vers gekamde haren in een paardenstaart en een glitter- unicorn op haar shirt. Maar wat vooral opviel was dat ze vanuit haar tenen zat te huilen. Hoog en knersend. Het gaf het gevoel dat je hart brak terwijl er iemand met z’n nagels over het schoolbord kraste.

Gewoonlijk klimmen Judah en Victor allebei – handen om de deurpost, geconcentreerd op hun voeten – vrolijk de drempel van het klaslokaal over. Die dag draaiden ze s..