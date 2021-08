Een hoofddoek spreekt, een keppel of zwart pak ook. Soms ben je een wandelende reclamezuil.

Emine Ugur is een fiere columnist bij Trouw. Toen ze zestien was besloot ze op straat een hoofddoek te gaan dragen. Ik ben een moslima, zegt die hoofddoek. In Nederland was de gewoonte van vrouwen om sjaaltjes over het hoofd te dragen verdwenen en strakke hoofddoeken die het haar verbergen zie je alleen in islamitische kringen. Als je dus een hoofddoek draagt val je op en ben je vanaf honderd meter te herkennen als aanhanger van de islam. De hoofddoek is een statement.

Religie en kleding hebben altijd een verbond gehad. Wat Ugur doet gebeurt en gebeurde in veel religies. Als ik op zaterdagochtend door de stad fiets herken ik in de zwartgeklede mannen joden, haastig op weg naar de synagoge. Katholieke geestelijken zijn in het publiek soms ..