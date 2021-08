Het vliegt in het leven alle kanten op, maar het gaat altijd ergens heen

Mijn eerste vlucht met een vliegtuig, naar Barcelona, met Easyjet. We gingen met een groep studenten en hadden de reis geboekt met de creditcard van een docent. Het viel in de eerste week van een semester, en opeens waren er enkelen uit onze groep verdwenen. Daar zaten we dan hoog en droog in Barcelona, verontruste docenten en medestudenten achterlatend. Het opstijgen en landen vond ik het gaafst.

Hevige turbulentie op een reis naar Jamaica. Het hartverscheurende geschreeuw van een vrouw verderop in het vliegtuig en de opluchting na een veilige landing met luid applaus voor de piloot.

Een verre bestemming, New York. De wind mee, op de terugreis. Oordopjes in bij het opstijgen, mooie muziek luisteren, een film kijken en een tijdschrift leze..