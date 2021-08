Maak mij vegetariër, Heer, maar vandaag nog niet, nu wil ik nog mijn broodje hamburger opeten

Een wel heel eerlijk gebed van Augustinus, uiting van zijn persoonlijke worsteling, luidt: ‘Maak mij kuis, Heer, maar vandaag nog niet.’ Ik heb een vergelijkbaar gebed: ‘Maak mij vegetariër, Heer, maar vandaag nog niet.’ Dat gebed kwam mij (weer) in gedachten toen enige tijd geleden onze zoon een werkelijk verrukkelijk broodje hamburger had klaargemaakt. Met spijt in het hart constateerde ik mijn eigen zwakheid. ‘Jongens, wat zal ik dit gaan missen, straks, als we ooit helemaal vegetariër worden.’ Want inderdaad, we zijn op weg. Een ingewikkelde tussentoestand als ‘flexitariër’ lijkt nu nog het hoogst haalbare. Ooit ben ik ook van de suiker in de koffie afgeraakt – en nu vind ik het zelfs vies. Maar een stukje vlees, dat is toch echt and..

