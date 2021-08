Er zijn nog veel veel dominees waardoor pubers maar liever stikken in de kast

Pas toen ik in mijn geboortedorp ging wonen en het tot mijn dagelijkse omgeving ging behoren, viel het me pas echt op. Dat waar je vroeger over de heggen en hekken heen kon kijken en daardoor tot buurpraatjes in staat was, je nu bij talrijke huizen aankijkt tegen meters hoge heggen. De meeste voormalige boerderijen of andere grotere oudere woningen zijn in handen gekomen van lui van buiten het dorp, lui met poen. En wat doet poen? Die verschanst zich.

Om een inbrekende hand te voorkomen wordt een inbrekende blik onmogelijk gemaakt. In een tijd waarin om het hardst om transparantie geroepen wordt – misschien wel het luidst door hen die wat te verliezen (menen te) hebben – heeft een gemoedelijke dorpse openheid plaatsgemaakt voor iede..