Ja, er gaat veel mis, maar Nederland een ‘kutland’ noemen? Doe even normaal

‘Excuses voor het taalgebruik’, begon een journalist maandag zijn vraag aan premier Rutte, ‘maar heeft u de hashtag #kutland meegekregen?’ Nee, dat had Rutte niet en dat wilde hij zo houden. ‘Andere vraag’, sommeerde hij.

De context: volgens Hart van Nederland vindt 70 procent van onze landgenoten dat Nederland ‘een kutland’ is. Een volstrekt overbodig onderzoekje natuurlijk, maar het scoorde gigantisch op sociale media – doel bereikt.

De premier hiermee lastigvallen op een persconferentie over het coronavirus is natuurlijk gênant. Maar dat zeven op de tien Nederlanders zo negatief zijn, is nog veel schandaliger.

Ja, er gaat veel mis. We hoeven ons met de toeslagenaffaire, Groningse aardbevingen en verdubbeling van dakloosheid heus niet op ..