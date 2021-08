De Europese grenzen doen er weer toe in coronatijd

In coronatijd doen grenzen er weer toe. Je kunt ze niet zomaar over. Nu niet eerst naar een geldwisselkantoor, maar langs een teststraat. Zelfs een vakantie naar buurland Duitsland is een onderneming geworden. Je hebt goedgekeurde medische mondmaskers nodig. Onze eindbestemming was het Beierse Woud. Het is er dunbevolkt, niet erg toeristisch en anderhalve meter afstand houden, is er geen probleem.

Omdat een deel van ons reisgezelschap nog niet volledig gevaccineerd was, moest er getest worden. Een bezoek aan een PCR-teststraat van Lead Healthcare Covid Services was snel geregeld. De testlocatie was rustig en de uitslag zou binnen 24 uur gemaild worden. Maar helaas - 29 uur na testen en al op ons adres aangekomen, was er nog geen mai..