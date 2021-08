Na 1600 meter fietsen keerden Piet en Mien terug. Ze hadden een mooie fietsdag gehad

Piet en Mien hadden een dagje uit gepland. Op de fiets. Maar eerst met de auto naar Knooppunt 1. Want je moest bij het begin beginnen. Mien had lekkere hapjes klaargemaakt. Een tomaatje hier, een paprikaatje daar, gesneden komkommers en wat sla. En Piet zou straks weer zeggen: ‘Ik ben toch geen konijn?’ Dan waren er ook nog de bammetjes. Met koek en ei, want tussen Mien en Piet was het al vijftig jaar koek en ei. Ook Wodan ging mee. Hij paste in het mandje achterop de e-bike.

In de buurt van Knooppunt 1 werden de fietsen van de drager gehesen. Piet liep alles nog eens langs en er leek niets spaak te lopen. De tassen met proviand werden aan de bagagedrager gehangen en Wodan werd in zijn mandje gevouwen. Bij Mien achterop, want ..