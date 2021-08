Ik herinner me de emotionele schok nog. Het zal ergens in het begin van mijn studie politicologie aan de Vrije Universiteit zijn geweest. We moesten Ekkehart Krippendorffs Die Amerikanische Strategie lezen. Ik had nog nooit van de toch befaamde politieke wetenschapper aan de Berlijnse Vrije Universiteit gehoord. Krippendorff had het over de schuldvraag van de Koude Oorlog.

Als rechtgeaarde anticommunist was voor mij volstrekt duidelijk dat de schuld bij de Sovjet-Unie lag. Stalin had Oost-Europa al in zijn macht gekregen en als Amerika er niet was geweest, zouden ook wij door de Sovjet-Unie onder de voet zijn gelopen. Maar Krippendorff dacht er wat genuanceerder over. De Verenigde Staten waren met hun kapitalistische en soms imperialistis..