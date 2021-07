Zingend reden we de straat uit. We werden glimlachend nagekeken

We gingen naar de Hema. Mijn zoon Judah (3), mijn dochter Yaëli (1) en ik, want we gingen oorbellen kopen voor twee jarige tieners.

Judah’s voeten hadden de grond naast de bakfiets nog niet geraakt of hij stoof in volle galop de winkel in.

Terwijl ik Yaëli haastig uit haar gordel stond te rukken was hij al met de armen gespreid tussen de schappen met glazen weckpotten en sfeerlichthoudertjes onderweg naar de wijnflessen. Die kon hij, net als het serviesgoed thuis, op de vloer smijten. Daarna kon hij dan met de armen in juichhouding wachten op de klap en de scherven. Hij doet dat met een blik alsof hij zo’n spektakel voor het eerst ziet terwijl het aantal herhalingen inmiddels in de honderden moet lopen.

Ik ging hem achterna, achterom joelen..