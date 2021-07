China en de VS staan tegenover elkaar, maar zijn in essentie niet zo verschillend

In de nadagen van de regering-Trump hebben Republikeinse critici van China hun president wetten laten tekenen die ze als ‘tijdbommen voor Joe Biden’ afschilderden. Als Biden ze in zou trekken, dan konden de Republikeinen meteen campagne gaan voeren met de slogan ‘Biden: de beste vriend van China’. Een van die tijdbommen is een nieuwe regel dat bedrijven die op Amerikaanse beurzen genoteerd staan minstens iedere drie jaar een door de Amerikaanse overheid goedgekeurde accountantscontrole moeten ondergaan. Het gedoe eerder deze maand rond de beursnotering van Didi Chuxing – die een app voor een taxidienst lanceerde – heeft de critici van China alleen maar meer munitie gegeven.

