‘Morgen eten we yoghurt uit een pak zónder plastic dop. Hebben we toch mooi de wereld verbeterd samen!’

Ruim negen maanden geleden mochten mijn man en ik onze zoon welkom heten op de wereld. Misschien cliché, maar wat is het bijzonder hoe zo’n kleintje zich ontwikkelt. Dagelijks zie ik hem iets nieuws leren, oefenen of begrijpen. En ook: vrijwel dagelijks zie ik op tegen het onvermijdelijke moment dat hij doorkrijgt hoe het ervoor staat met onze aardbol. Wat ga ik dan zeggen? Hoe leg je zoiets uit?

het zit zo

‘Kijk, zoon, het zit zo. Als je de deur uitstapt, duurt het niet lang of je komt misleidende reclames tegen. Ze proberen je te laten geloven dat je iets moet kopen om gelukkig te zijn. In het ‘echie’ is consumentisme juist de aanjager van ontevredenheid en de veroorzaker van veel onrechtvaardigheid, maar dat leg ik nog wel eens uit.

