Er blijven zoveel vragen over na het tragische overlijden van Peter R. de Vries

Het tragische overlijden van Peter R. de Vries grijpt aan. Ook nu de aanslag op zijn leven alweer bijna een maand geleden plaatsvond, kan ik het bij vlagen niet te bevatten. Dat zoiets in Nederland mogelijk is, dat dit echt gebeurd is, dat zijn dood onomkeerbaar is, onvoorstelbaar.

Er was gelukkig troost in het mooie dat na zijn overlijden tot stand kwam. De tekst van zijn rouwkaart (‘Pap, het komt goed’). De kleur van de kist (prachtig wit) en de bloemen (dieprood). De mensen die in Carré afscheid van hem namen en de genodigden bij de uitvaartplechtigheid (veel oprechte betrokkenheid). De toespraken, de waardigheid, de muziek, de staande ovatie, de goede herinneringen aan hem als mens, de oproep om geld te doneren aan een fonds om de ver..