Frans bakje onderweg

Ons huisje in Andalusië ligt boven op een heuvel. Het dorpje, Llanos del Peral geheten, bevindt zich op de helling onder ons. Daarachter loopt het land langzaam af tot een vlakte die zich uitstrekt naar de Middellandse Zee zo’n dertig kilometer verderop. De andere kant van de heuvel verdwijnt in een uitgestrekte vallei. In de verte zie ik de uitlopers van de Sierra Nevada.

Het verblijf heeft een tot extra kamer omgebouwde bergruimte die alleen buitenom te bereiken is. Een onlangs geplaatste glazen schuifpui geeft een magnifiek uitzicht op de omgeving. De rest van mijn gezelschap vindt voldoende kamers in het huisje, zodat ik het buitenkamertje kan annexeren als mijn persoonlijke schrijfkamer voor de komende dagen. Het sober ingerichte kam..