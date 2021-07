Dikke kans dat je de wind van de Geest kunt voelen als je naast een kind gaat zitten

Ik zal het nooit meer vergeten. Een meisje van een jaar of dertien verzuchtte in ons gespreksgroepje: ‘Pff, het geloof, dat is in onze kerk vooral iets voor volwassen mensen die heel serieus kijken.’ Ik vroeg haar verbaasd wat ze hiermee bedoelde. ‘Nou, wie neemt onze gedachten serieus? Wij hebben ook veel vragen over God en ideeën over de kerk, maar in onze gemeente doen volwassenen net alsof kinderen een soort junior-versie van de Heilige Geest hebben en zij een senior-versie van Gods Geest. Echt stom.’

Ik moest glimlachen om de felheid van deze jonge gelovige, maar haar klacht raakte me ook ergens diep van binnen.

kindermoment

