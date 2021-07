Het vluchtelingenteam op de Spelen staat voor iets belangrijkers dan een overwinning

Zeventien jaar was Yusra Mardini toen ze samen met haar zusje uit Syrië vluchtte, waar de bommen hen om de oren vlogen.

Aan de Turkse westkust stapten ze samen met twintig anderen op een gammel bootje naar Lesbos. Toen de motor het begaf, sprongen Mardini, haar zusje en een andere vrouw in het water. Bijna vier uur lang trokken ze de boot al zwemmend achter zich aan, totdat ze eindelijk land bereikten.

De inmiddels 23-jarige Mardini maakte zaterdag haar opwachting bij de honderd meter vlinderslag op de Olympische Spelen. Ze maakt deel uit van een speciaal samengesteld ‘vluchtelingenteam’. Tijdens de Spelen in Rio de Janeiro deed de Syrische ook mee. Net als nu droeg ze daar niet de vlag van haar land, ‘maar wel de olympische vlag, ..

