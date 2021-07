Religieuze feest- en gedenkdagen hebben eeuwigheidswaarde

Even voor zonsondergang worden leren schoenen verruild voor pantoffels. Op een laag krukje dicht bij de grond zitten mensen die een hardgekookt ei in as dompelen en opeten. Het is de laatste maaltijd voordat het vasten begint.

Na afloop van deze treurmaaltijd gaat iedereen naar de synagoge om, ook daar weer dicht bij de grond zittend, te luisteren hoe de voorganger op de eeuwenoude melodie Klaagliederen van de profeet Jeremia voordraagt.

Het is de negende dag van de Joodse maand Av. Volgens de overlevering heet deze avond aan het begin van de treurdag ‘de nacht van huilen voor alle generaties’. Op die datum werd het vonnis geveld dat de kinderen Israëls veertig jaar in de woestijn zouden moeten doorbrengen. Dit als straf voor het lui..