Boek van de schepping

Twee boeken, zegt artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, doen ons God kennen: de schepping en de Bijbel.

Zomer, ik houd het luchtig.

Het is 6 juli, ik zit voor onze tent op Terschelling, vluchtheuvel voor hen die Frankrijk onnodig hebben gemeden. Maar Terschelling doet zijn best. De lucht is blauw, schoongeveegd door windkracht zeven, de zon staat nog hoog aan de hemel.

Van over het duinmeertje bij Hee komt een geur aanwaaien die elders niet bestaat. Het is een complex bouquet van heide, duin, wad, walstro, kamperfoelie, wind en cumulusaroma. Kon ik het bottelen, ik werd rijk. Veerboten vol eilandadepten zouden er hun kindsdeel voor overhebben. Maar het kan niet.

TerschellingTerschelling beslaat vast een hele alinea in het boek van de ..