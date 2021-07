Een kind dat mag nemen groeit uit tot een volwassene die kan geven

‘Mam, na een drukke dag op je werk ging jij nooit even zitten, maar gelijk het eten voor ons klaarmaken, best wel sick eigenlijk’, zegt onze dochter (23). Dat dat van mijn kant regelmatig met gemopper gepaard ging over van alles waar je maar over kunt zeuren, liet ze achterwege. De lieverd. Had best gemogen hoor. Dan had ik op mijn beurt nog wat herinneringen opgehaald aan horizontaal gelegen wezens die ergens tussen aflevering 360 en 361 van Friends weeklagen dat er vandaag alweer geen pizza op het menu staat. Maar laat ik de sfeer nu niet bederven, het doet me goed te merken dat met de leeftijd ook een vorm van inlevings- en reflectievermogen is ingedaald. Dit even ter bemoediging voor alle ouders van tieners die..

