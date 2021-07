Oude bomen

In de Eifel staat een boom die tot de hemel reikt. Het is een mammoetboom, een sequoia uit Amerika. Deze soort levert de hoogste bomen op aarde. En dit exemplaar heeft alles gezien. Al eeuwen. Dáárheen had ik moeten wandelen met Regina, 77 en getroffen door de overstromingen in het dal van de Ahr. Samen naar die Mammutbaum, stukken ouder dan wij samen. Zo’n woudreus staat voor continuïteit en de belofte van herstel. Nog zoiets: zij werd gek van het lawaai van heli’s, shovels en aggregaten. Ik ook. Maar zíj kan niet weg. Waarom gaf ik haar dan geen oordoppen, uit de voorraad die het thuisfront weer royaal in mijn koffer wierp? Natuurlijk heb ik ook gezocht naar een kerk als rustpunt..

