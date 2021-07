De uitspraak ‘Het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt’ wordt aan John Lennon toegeschreven. Er zit veel waarheid in deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid en doet plannenmakerij bij voorbaat relativeren. Zo kun je ook over ‘hoop’ schrijven, plat gezegd de kurk waarop een christenleven drijft. Hoop is dat wat je overkomt terwijl je over andere zaken in zit. Zo bezien vallen er goede momenten op te tekenen uit de zomer van een mensenleven:

* Hang de was op in de regen - Weinig rituele handelingen zijn zo vredig als het ophangen van natte was in de buitenlucht. Is de bladblazer de meest dubieuze uitvinding der moderne tijd, de wasdroger is een goede tweede. Niets is fijner dan windvlagen die het natte wasgoed droog blazen..