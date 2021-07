De kerk moet niet al te enthousiast achter heiligverklaringen aanlopen

De afgelopen weken werd er in de kerkdiensten die ik bezocht volop gebeden voor Peter R. de Vries. Eerst om zijn genezing, later voor zijn familie. In veel kerken zal na zijn dood ook voor zijn ziel zijn gebeden. Zelfs in deze krant verschenen gebeden voor Peter R. de Vries. Tot op de voorpagina toe. Een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan, zeg ik maar met kerkvader Ambrosius.

Woensdag trotseerden tallozen de hitte om persoonlijk afscheid te kunnen nemen van Peter R. de Vries. Peter was niet zo’n kerkganger dus hij was opgebaard in Carré. In de Westerkerk kon je wel een kaarsje voor hem branden. In Carré schuifelden de rouwenden langs de kist, een bloemenzee en een Ajax-shirt. Ook dit afscheid werd een media-event. Journalis..