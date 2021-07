Loslaten kan niet zonder te weten wat vasthouden is

‘Mama, ik vind je irritant en ik houd niet meer van je’. We zitten in de auto en zoonlief van vier zit naast me. Vreemd genoeg raakt het me niet, al is het de eerste keer dat hij dit zegt. Ik vraag wel even wat hij irritant aan mij vindt. Zijn antwoord: ‘Je doet niets irritants, je bent gewoon irritant’. Ok, geen vragen meer.

Toen de oudste een paar jaar geleden soortgelijke woorden uitsprak, schrok ik want het voelde als een afwijzing. Dit keer niet. Misschien door mijn eerdere ervaring, maar meer nog omdat ik het nu duid als een stap in zijn proces op weg naar zelfstandigheid. En daarbij moet hij mij stukje bij beetje loslaten. Dat begint al bij het doorknippen van de navelstreng. Opvoeden en volwassen worden kenmerken zich door l..