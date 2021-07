Veel mensen kijken reikhalzend uit naar wat het CDA behoort te zijn

Is het mogelijk naar achteren te lopen en toch vooruit te gaan? Het kan. De chauffeur van de tram in Warschau sprak deze zin dagelijks uit nadat zijn passagiers bij hem waren ingestapt en door moesten lopen naar achteren om ruimte te maken voor nieuwe passagiers. Zodat de reis vooruit kon worden voortgezet. Ik moest hieraan denken nu ik deze zomer onder andere besteed aan het herlezen van het werk van drie Franse vrienden: Rémi Brague (1947), Alain Finkielkraut (1949) en Pierre Manent (1949). Helaas zijn zij in Nederland nog niet zo bekend.

Ik moest terugdenken aan het interview dat ik jaren geleden (mei 2007) met Finkielkraut had. Ik bezocht hem in zijn imponerende appartement in het zesde arrondissement van Parijs. We spraken over aanst..