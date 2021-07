Pas je aan, want je kunt aanstootgevend zijn voor een ander. Dat is niet de samenleving die ik wil

Het Europese hof van Justitie heeft bepaald dat werkgevers in de Europese Unie hun werknemers mogen verbieden om een hoofddoek, keppeltje of kruisje te dragen. Niet trending op Twitter, geen gespreksstof, geen verbazing in de samenleving en daarmee een onbelangrijk thema of niet relevant genoeg om te bespreken. Zo leek het.

Enkele weken geleden protesteerde Nederland met andere landen tegen de antihomowetgeving in Hongarije. Premier Rutte stond op de bres voor de lhbti-gemeenschap en gaf aan dat Hongarije voor hem niets meer te zoeken had in de Europese Unie. Een moment waarbij we als samenleving hebben laten zien voor welke waarden we staan en een stevige boodschap voor beleidsmakers die deze waarden bedreigen.

In de gehele samenleving zi..