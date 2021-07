Laat de Europese Centrale Bank ons terugkeren naar de tijd dat sparen nog loonde?

De Europese Centrale Bank heeft deze maand haar nieuwe strategie gepubliceerd. Deze moet antwoord geven op de vraag hoe zij ervoor gaat zorgen dat ons geld zijn waarde behoudt. In een tijd waarin de onzekerheid over de inflatie oploopt, is dit een belangrijke vraag. Breken de roaring twenties aan, nu consumenten hun opgepotte spaarcenten gaan verjubelen en zo wellicht de prijzen opdrijven? Of gooien nieuwe corona-varianten roet in het eten? Zorgen schaarste aan grondstoffen en verstoringen in de wereldwijde aanbodketens voor tijdelijke prijsstijgingen, of zijn zij de voorbode van een langdurige inflatiegolf? Moeten we ons zorgen maken over de zeepbel in onze huizenmarkt, waar onder invloed van het goedkoop geldbeleid de prijzen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .