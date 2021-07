Ons staatsbestel kan alleen floreren als wij ons afhankelijk weten van een hogere macht

Staat de christendemocratie in Nederland op het punt te verdwijnen? Het is een vraag die zich opdringt nu de drager van die politiek-filosofische traditie – het CDA – al vier verkiezingen op rij in het stof bijt en bij lange na niet de grootste weet te worden. Tot voor kort konden de christendemocraten zich er nog op beroemen dat zij de grootste ledenpartij waren, maar het CDA is daarin voorbijgestreefd door het FvD en de PvdA. Inmiddels staat de partij in peilingen op een schamele zes zetels.

Een ontluisterend beeld dat ditmaal niet kan worden afgedaan met de dooddoener dat het einde van de christendemocratie al vaak is voorspeld, maar het CDA altijd terugkomt. De onder Balkenende behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie ..