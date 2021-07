Waar gaat een gezond proces van cultureel zelfonderzoek over in hysterie?

Het kan mij benauwen: hoe alles van de Europese cultuur ter discussie wordt gesteld in het perspectief van de slavernij en kolonisatie. Alsof de geschiedenis terug te brengen is tot waar de mensheid eeuwen terug was, en dat vanzelfsprekend verder helpt. Alsof we alles in het heden moeten herleiden tot huidskleur en culturele identiteit.

Waar gaat een gezond proces van cultureel zelfonderzoek, en afrekening met culturele zonden, over in hysterie? Ik vraag me dat geregeld af en kom er niet uit.

Vaak is de kracht van eenzijdigheid nodig om recht te maken wat krom is. Maar mogelijk wordt er onderweg meer kapotgemaakt dan goed zal zijn voor álle betrokkenen.

De westerse wetenschap staat ter discussie. Het christelijk geloof wordt eveneens ..