Dat moet anders: richt een beeld op voor de ‘anonieme ambtenaar’

Politiek-bestuurlijk bezien was het een pittig jaar, met Haagse crisis- en hoofdpijndossiers als de coronapandemie en de Toeslagenaffaire. Waar menigeen verbaasd en onthutst was over zwabberend beleid en stelselmatig onrecht, greep mij de complexiteit aan. Al langer valt tussen de regels van analyses en verslaggeving te lezen dat een organisatie als de Belastingdienst of een ministerie als Justitie en Veiligheid enorm groot is en nauwelijks valt aan te sturen.

De vervelende bijgedachte die daarbij als vocht in het behang omhoogkruipt is deze: je zou (er) maar ambtenaar zijn. Ironisch genoeg leidden juist de coronamaatregelen ertoe dat je niet op verjaardagsfeestjes traditiegetrouw de spot kon drijven met ambtenaren en hun vermeende negen-..