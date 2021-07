Ik trok mijn trui omhoog, wees naar mijn buik en begon te schreeuwen: ‘Ik ben zwanger, ja!’

Zaterdag vertelde mijn schoonzus dat haar schoonouders van in de tachtig de trein uit waren gezet. Pardoes. Omdat ze verkeerd hadden ingecheckt. Stonden ze daar. Twee oude mensjes, totaal ergens anders dan waar ze moesten zijn, in de wind op het perron zich af te vragen hoe ze nou naar hun bestemming konden komen en of het dit keer wel zou lukken met inchecken.

Het deed me denken aan mijn akkefietje met NS twee jaar geleden, een stuk minder asociaal dan dit, maar toch. Ik was zwanger en moest oversteken door station Amersfoort. Dat is een geitenpaadje om snel van de ene kant van de stad naar de andere te komen. Sinds de metalen poortjes kom je er alleen doorheen met een ov-kaart. En die was ik dus vergeten.

’s Morgens was ik achter een paa..