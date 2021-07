Als een ‘u liegt’ niet met hard bewijs wordt onderbouwd, vergiftigt ze het politieke klimaat

Kom daar in de Nederlandse Tweede Kamer eens om ... Op 9 september 2009 hield president Obama een toespraak in het Amerikaanse Congres over zijn omstreden, op hervorming gerichte zorgwet. Na zo’n minuut of dertig was hij bezig de bewering te bestrijden dat ook illegale immigranten verzekerd zouden zijn. Op dat moment schreeuwde de Republikeinse afgevaardigde Joe Wilson uit South Carolina: ‘U liegt’!

In zijn memoires vertelt Obama over de reactie. ‘Een moment lang heerste er een verbijsterende stilte in de vergaderzaal. Ik keek rond waar de ordeverstoorder zat. Voorzitter Pelosi keek ontzet. Joe Biden schudde zijn hoofd. Even overwoog ik het spreekgestoelte te verlaten, het gangpad in te lopen en die vent een klap voor zijn kop te geven. I..